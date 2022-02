Ketsch rechnet sich eine Chance aus

Mit dem Auswärtsspiel beim ESV Weil II geht es für den TTC Ketsch in der Tischtennis-Oberliga der Frauen weiter (Samstag, 18 Uhr). „Wir haben uns nun damit abgefunden, dass weitergespielt wird“, sagte Jasmina Simon zur Entscheidung des Deutschen Tischtennis-Bundes, dass die Saison nicht unter- oder abgebrochen wird. Erfreulicherweise gab es von der zweiten Mannschaft ein sehr erfreuliches Feedback in Sachen Ersatzstellung, denn nach wie vor hat die Erste nur Melanie Berger, Jasmina Simon und Vanessa Moch zur Verfügung. „Alle unterstützen uns nach Kräften, und es sieht jetzt so aus, als müssten wir nicht zu dritt antreten.“

Das ist in Weil besonders wichtig, denn nach dem 7:3-Erfolg im Hinspiel rechnen sich die Ketscherinnen in voller Besetzung durchaus einen Punktgewinn aus. Weil II hat seine bisherigen Rückrundenspiele verloren, trat aber auch ersatzgeschwächt an. Noch hat Ketsch zwei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz acht, etwas Zählbares würde die Situation also verbessern. mra

