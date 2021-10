Ketsch strebt nach Dreier

Nach einer Woche Spielpause greifen die Frauenfußball-Mannschaften in der Region wieder ins Geschehen ein.

Die Spvgg 06 Ketsch will in der Verbandsliga beim Karlsruher FV, der bislang ebenfalls noch sieglos ist, seinen ersten Dreier einfahren. In der Landesliga-Kleinfeldstaffel 1 tritt die Spvgg 06 Ketsch II, die mit vier Punkten einen optimalen Start erwischt hat und auf Rang drei steht, beim verlustpunktfreien Tabellenführer SC Olympia Lorsch II an.

In derselben Liga greift die SG Oftersheim in der Partie der beiden noch punktlosen Klubs gegen den TSV Wieblingen nach den ersten Zählern.

Spielfrei ist an diesem Wochenende erneut die SpG Heidelberger II/ Eppelheim. wy

