Ketsch unterliegt Mühlhausen - Primus zu stark

Eine deftige Heimniederlage musste die Spvgg 06 Ketsch gegen den Spitzenreiter 1. FC Mühlhausen einstecken. Auch die anderen Klubs aus unserem Verbreitungsgebiet blieben sieglos.

Ketsch – Mühlhausen 0:8 (0:3)

Ketsch hielt im Verbandsliga-Spiel trotz des frühen Rückstandes durch Sophie Zechmeister (4.) eine halbe Stunde gegen den Spitzenreiter gut mit. Kurz vor der Pause gab es dann einen Doppelschlag durch Jennifer Eichhorn (37.) und Sophie Zechmeister (44.), sodass die Moral der Heimelf, die erneut mit Spielerinnen aus der eigenen B-Jugend antrat, gebrochen war. Im zweiten Durchgang fielen denn auch die weiteren Treffer von Yesim Akkoyun (51.), Sophie Zechmeister (56.), Silke Strohecker (61., 80.) und Lena Marie Jakob (69.).

FFG Winterk./ Reichenba. II – SG Oftersheim ausgef.

Wegen vieler Verletzungen sagte die SG Oftersheim das Spiel bei Winterkasten/Reichenbach II ab.

Spvgg 06 Ketsch II – FC 1986 Sandhausen 1:2 (0:2)

In der 25. Minute fiel durch Laura Polignano das 0:1, in der 33. Minute legten die Gäste gar schon das 0:2 vor. In dieser Phase hielt 06-Torfrau Julia Groen ihr Team mit zwei Paraden im Spiel. In der 47. Minute traf Olivia Treiber nach einem Eckball zum 1:2-Anschlusstreffer.

SpG Heidelberg II/ Eppelheim – TSG Hoffenheim III 0:3 (0:0)

Die SpG war gut gestartet, doch im zweiten Durchgang stellte Alisa Pflaugner mit ihrem 0:1 nach einem Pass in den Rücken der Abwehr das Geschehen auf den Kopf. Trotz toller Reaktion der Eppelheimer Torfrau Laura Sommer landete der Ball zum 0:2 durch Pflaugner im Tor (74.). Nun wirkten sich auch die sommerlichen Temperaturen aus und die SpG hatte nichts mehr entgegenzusetzen. Pflaugner netzte zum dritten Mal beim 0:3 (84.) ein.