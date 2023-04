Ketscher Debakel

„Die Kirchheimer waren uns in allen Belangen überlegen, haben uns früh unter Druck gesetzt und auch in der Höhe verdient gewonnen“ – so lautete der Kommentar von Ketschs Trainer Marco Rocca nach dem 1:7-Debakel bei den FT Kirchheim.

In der Partie der Fußball-Landesliga gingen die Heidelberger durch Maurice Krämer (8.) und Edmand Osmanaj (10.) mit 2:0 in Führung. Hoffnungen weckte Benjamin Marx mit seinem Treffer (16.). Dane Rosenberger verdrehte sich das Knie, sodass ein Krankenwagen gerufen werden musste. Auf die Ketscher, die nach der Notbremse von Hauschild (57.) nur noch zu zehnt spielten, rollte dann eine erbarmungslose Tormaschine mit Sergej Bender (45.+9, 58.), Ümit Ünlü (77.) und Dennis Litvinec (85., 89.) zu.

Ketsch: Hauschild – Rosenberger (30. Hinzmann), Kaya, Kurt, Marx, Marzoll, Ünver (57. Ernst), Steffen Jung (45.+7 Haubrich), Stephan Jung, Alexov (46. Beljuli), Spaqi.

Tore: 1:0 Krämer (8.), 2:0 Osmanaj (10.), 2:1 Marx (16.), 3:1 Bender (45.+9, Elfmeter), 4:1 Bender (58., Elfmeter), 5:1 Ünlü (77.), 6:1 Litvinec (85.), 7:1 Litvinec (89.). wy