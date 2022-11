Ketscher Frauen in Altdorf Favorit

Im ersten Auswärtsspiel der Tischtennis-Verbandsoberliga Frauen muss der TTC Ketsch am Samstag beim TTC Altdorf antreten. Mit 2:6-Punkten ist das Team Vorletzter, wobei die Tabelle derzeit noch ein sehr schiefes Bild hat. Ketsch hat erst zwei Spiele, Weisenbach gar nur eines und Weinheim-West bereits fünf Partien bestritten. „Ich kenne die Mannschaft nicht, von daher ist eine Einschätzung schwierig“, sagte Jasmina Simon (Bild). Anhand der bisherigen Ergebnisse sollte Altdorf für die Ketscherinnen, die ihren dritten Saisonsieg anstreben, schlagbar sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Verbandsliga erwartet der TTC Ketsch an diesem Samstag, 18 Uhr: den FC Lohrbach (Turnhalle am Rathaus) und muss am Sonntag, 10 Uhr, beim TTV Ettlingen II antreten. Die TTSG EK Oftersheim spielt in der Verbandsklasse Nord Männer am Samstag, 17 Uhr, beim TTC Schefflenz. mra/Bild: Lenhardt