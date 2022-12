Ketscher Kurpfalz-Bären landen ersten Heimsieg seit 210 Tagen

Nach 210 Tagen ist die Serie gerissen. Die Kurpfalz-Bären haben endlich mal wieder ein Heimspiel gewonnen. „Das war eine ganz schön lange Zeit“, sagte auch Geschäftsstellenleiter Christian Lange seufzend. Die Erleichterung war ihm am Samstagabend deutlich anzusehen. Auf dem Feld hüpften die Spielerinnen des Handball-Zweitligisten glücklich umher und ein Ziel steuerten alle an: Katarina Longo. Die Torhüterin überragte in der zweiten Halbzeit gegen die TG Nürtingen und sorgte mit ihren insgesamt zehn Paraden dafür, dass Ketsch einen 15:20-Pausenrückstand in einen 33:29-Sieg umwandelte.

„Wir haben uns endlich für unseren Aufwand belohnt“, sagte Trainerin Franziska Steil. Einmal mehr hatte sie nur einen Rumpfkader zur Verfügung. Unter anderem standen Katja Hinzmann, Rebecca Engelhardt, Arwen Gorb und Katharina Hufschmidt nicht im Kader. „Es war eine schwierige Woche“, sagte die Trainerin zum wiederholten Male.

Ihre Mannschaft knüpfte aber nahtlos an die zuletzt gezeigten Auftritte in der Fremde beim HC Leipzig (28:35) und den Handball-Luchsen Buchholz 08-Rosengarten (29:32) an. Auch bei den Spielen gegen die Top-Teams der Liga hielten die Bären das Spiel über weite Strecken offen. In einigen Phasen ließen sie dann aber die Konzentration vermissen und gerieten auf die Verliererstraße.

Auch gegen die zuletzt fünf Mal nacheinander ungeschlagene TG Nürtingen leisteten sich die Bären kurz vor dem Seitenwechsel eine künstlerische Pause. Immer wieder scheiterten die Schützinnen an Christine Hesel, die das Nürtinger Tor hütete. Auf der Gegenseite fehlte im ersten Durchgang die Unterstützung der Ketscher Torfrauen. Eine Fangquote von lediglich neun Prozent unterstreicht das Dilemma.

Nach dem Seitenwechsel sollte sich das ändern, weil Longo ihr Tor zeitweise vernagelte. Binnen zwölf Minuten holten die Gastgeberinnen den Rückstand auf. „Endlich ist uns der verdammte Ausgleich gelungen“, sagte Steil. „Wir haben den Spieß umgedreht.“

Die wieder fitte Gianina Bianco und Longo, die den Ball selbst in das verwaiste TG-Tor warf, sorgten für eine 24:22-Führung. Gäste-Coach Simon Hablizel versuchte alles. Er setzte auf eine zusätzliche Feldspielerin, doch das Spiel war ihm und seiner Mannschaft entglitten. „Wir haben zu viel verworfen und Ketsch ist einen Flow gekommen“, sagte er.

Vier Minuten vor der Schlusssirene sorgte Ina Scheffler mit dem 30:25 für die Entscheidung. „Die Mannschaft hat sich frei geschwommen“, sagte Steil, die auch der Mehrheit der 260 lautstark unterstützenden Zuschauer in der Neurotthalle dankte. „Heute hat man gesehen, was zusammen möglich ist.“

Der Rumpfkader der Bären hat zum Abschluss des Kalenderjahres noch einmal gezeigt, dass der zuletzt schon klar erkennbare Lernprozess Früchte trägt. Die Mannschaft hat nun erst einmal frei und ließ es bei einer vereinsinternen Weihnachtsfeier ordentlich krachen. „Wir machen jetzt erst einmal Urlaub und schalten ab vom Handball“, sagte Steil.

Mit nun fünf Punkten bleibt die Situation der Bären zwar angespannt. Dennoch dürfen sie frohen Mutes in die Restsaison gehen. Dann wird aber Co-Trainerin Esther Herrmann nicht mehr zu Steils Stab gehören. Sie geht in Mutterschutz und wird künftig von daheim aus die Daumen drücken.

Bären: Wiethoff, Longo (1); Scheffler (3), Schmidt, Brecht, Bianco (2), Haupt (2), Torras Parera (10/5), Marmodee (5), Wenzel (4), Möllmann (6). fred