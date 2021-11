Der SV 98 Schwetzingen war am vergangenen Wochenende mit seinem 7:1-Heimsieg gegen Steinsfurt einziger Gewinner der vier Fußball-Landesliga-Vertreter aus unserem Verbreitungsgebiet. FV Brühl, Spvgg 06 Ketsch sowie SG Eppelheim hingegen gingen leer aus. Die SG Eppelheim ist bereits am heutigen Samstag um 14.30 Uhr beim TSV Steinsfurt am Start. Der SV 98 Schwetzingen muss am Sonntag um 14.30 Uhr

