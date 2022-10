Ketscher Team auf dem Weg zum nächsten Titel

Das Enduro-Team von KTM-Händler Rolf Musch aus Ketsch ist auf dem Weg zum nächsten Meistertitel. Seine Fahrerin Steffi Laier führt in der deutschen Enduro-Meisterschaft die Damenklasse an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weit im Norden, in Rehna, holte sich die in Dielheim gebürtige Steffi Laier den Tagessieg und setzte das auch am ersten Tag bei der Enduro-Fahrt in Burg (bei Magdeburg) fort. Fast alle Sonderprüfungen gewann die KTM-Fahrerin, nur einmal musste sie sich geschlagen geben. Noch deutlicher fuhr Laier am zweiten Tag, als sie alle Sonderprüfungen gewann. Trotzdem wurde sie nur Zweite, denn durch eine Verwechslung im eigenen Team hatte sie eine falsche Etappenzeit aufgeschrieben bekommen und kassierte vier Strafminuten. In der Meisterschaft führt sie aber nur zwei Läufe vor Ende der Meisterschaft mit neun Punkten Vorsprung und hat ihre Titelverteidigung in greifbarer Nähe.

Die vierfache Motocross-Weltmeisterin Steffi Laier hatte schon als Vierjährige auf den Motorrädern von Rolf Musch gesessen und war von Anfang an im Team aus Ketsch gestartet. Die 37-Jährige ist zum Ende ihrer sportlichen Karriere noch einmal zu ihren Anfängen zurückgekehrt. Doch so ganz kann sie den Motocross-Sport doch nicht lassen, denn sie kann seit 14 Tagen einen weiteren Titel ihr Eigentum nennen: Vorzeitig wurde sie Motocross-Europameisterin, weil dort der letzte Lauf überraschend abgesagt worden war und sie bis dahin in Führung der Meisterschaft gelegen hatte.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Motodrom Unfall überschattet Finale der IDM am Hockenheimring Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Turnen Ketsch bewährt sich als Ort für Bundeslifa-Wettkämpfen im Turnen Mehr erfahren Turnen Viktoria Georgia mit Bestleistung Mehr erfahren

Neben Laier fahren im Team Musch noch zahlreiche andere Sportler aus ganz Deutschland. Von Thomas Decker aus dem sächsischen Dahlen in der deutschen Meisterschaft bis Kai Bräutigam aus Laar im Schwarzwald in der Nachwuchsklasse, dessen Vater Bernd schon für Rolf Musch gefahren war. zg