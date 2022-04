Kuriose Welt in der Frauenfußball-Abteilung der Spvgg 06 Ketsch. Während die erste Mannschaft in der Verbandsliga seit dem Wochenende auch rechnerisch abgestiegen ist, stürmte die zweite Mannschaft in der Landesliga an die Tabellenspitze.

Spvgg 06 Ketsch – SC Klinge-Seckach 0:1 (0:0)

Die Gastgeberinnen mussten drei Stammkräfte ersetzen, was sich anfangs aber nicht niederschlug.

