Ketschs Leidenschaft genügt noch nicht

Die Frauenmannschaft der Spvgg 06 Ketsch spielte in der Verbandsliga gegen Waghäusel. Die Mannschaft von Trainer Murat Topuzpoglu musste nach dem 1:7 von Kirchheim ein 0:5 hinnehmen.

Erst in der 25. Minute knackte Waghäusel den Riegel und ging in Führung, die bis zur Halbzeit auf 2:0 ausgebaut wurde. In der Pause motivierte sich die Ketscher Mannschaft noch einmal und drängte nach Wiederbeginn auf den Anschlusstreffer, der Mona Wangler fast gelang, die Ketscherin schoss jedoch über das Tor. Bis Spielende erhöhte Waghäusel auf 5:0. Der Erfolg der Mannschaft aus Waghäusel fiel aus Sicht des leidenschaftlichen, jungen Ketscher Teams, das erneut um drei B-Juniorinnen ergänzt wurde, um drei Tore zu hoch aus. wy

Info: Spvgg 06 Ketsch II – SC Olympia Lorsch II (Mittwoch, 19.30 Uhr)

