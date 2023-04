Keymi Rothweiler holt Silber

Bei den deutschen A-Jugend-Meisterschaften im griechisch-römischen Stil errang Keymi Rothweiler, Kämpfer des KSV Ketsch die Silbermedaille. Sein Vereinskollege Julian Metzger belegte zudem einen beachtlichen achten Platz. Zur Würdigung dieser sehr guten Leistungen veranstaltete der KSV einen feierlichen Empfang seiner beiden Sportler, an dem auch der Ketscher Bürgermeister Timo Wrangler gerne teilnahm.

Der 16-jährige Keymi Rothweiler trat in der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm an und erkämpfte sich unter 19 Teilnehmern den herausragenden zweiten Platz, der dem jungen Ketscher die Silbermedaille einbrachte. In der Gruppenphase entschied er alle vier Kämpfe überlegen zu seinen Gunsten und gewann dabei sogar drei der Begegnungen vorzeitig durch Technische Überlegenheit.

Enges Finale

Im Finale verlor Rothweiler schließlich durchaus knapp mit 0:4 Wertungspunkten gegen Meister Anton Buchholz von der SG Weilimdorf, der damit seinen Titel verteidigte.

In der Gewichtsklasse bis 51 Kilogramm belegte Julian Metzger im ein Dutzend Teilnehmer umfassenden Kämpferfeld unterdessen „nur“ den achten Rang, da er während der Meisterschaft verletzungsbedingt aufgeben musste. Der 15-Jährige verlor seinen ersten Kampf knapp, sicherte sich in seinem zweiten aber einen souveränen Erfolg und musste unglücklicherweise seinen dritten Vergleich wegen einer Verletzung vorzeitig beenden. Dadurch hatte Metzger entsprechend keine Chance mehr auf eine bessere Platzierung. zg