Kilics Männer fahren den ersten Saisonsieg ein

Der KSC Schwetzingen hat den Fehlstart in der Fußball-Kreisliga abwenden können und am Sonntag den ersten Saisonsieg eingefahren. Für den gut aus den Startlöchern gekommenen FV 08 Hockenheim gab es einen Rückschlag und auch der SC 08 Reilingen verpasste im Tabellenkeller einen Befreiungsschlag. Die TSG Eintracht Plankstadt glänzte dagegen erneut.

Mannh. II – Hockenheim 4:2 (2:1)

Rico Bieda brachte die Rennstädter nach einer Viertelstunde in Führung. Allerdings war sie nur von kurzer Dauer, denn postwendend glich Thies Breiholz aus. Zehn Minuten vor der Pause kam es noch schlimmer, denn Dean Achtstetter drehte die Partie zugunsten der VfR-Reserve. Acht Minuten nach der Pause erhöhte Marco Wörl und Jure Vucic besorgte die Entscheidung. Burak Özgül, der in der 70. Minute eingewechselt worden war, gelang nur noch der Schlusspunkt zum 2:4-Endstand aus Sicht der Hockenheimer. In der Nachspielzeit kamen sie nach einer Gelb-Roten Karte zwar noch zu einer Überzahl, doch aus der nummerischen Überlegenheit konnten sie kein Kapital schlagen.

KSC Schwetz. – Neckarau 6:2 (3:1)

Schon in der ersten Halbzeit sorgte das Team von Neu-Trainer Yunus Kilic für klare Verhältnisse, denn zum Seitenwechsel stand es bereits 3:1. Von ihrem Vorhaben ließen sich die Hausherren gegen den TSV auch nach Wiederbeginn nicht abbringen. Tolga Tarakci und Furkan Konur beseitigten nach einer Stunde die letzten Zweifel. Auch der Anschlusstreffer von Patrick Faulhaber änderte nichts mehr. Die KSC-Akteure atmeten nach zwei Niederlagen zum Auftakt auf.

Reilingen – Lindenhof 1:6 (0:2)

Dass der SC 08 Reilingen zu Saisonbeginn Probleme haben könnte, war Patrick Rittmaier bewusst. Der Spielertrainer selbst ist seit Wochen nicht bei 100 Prozent, weil der Oberschenkel schmerzt. In der Startformation stand er dennoch. Die beiden Gegentore vor der Pause konnten er und seine Mitspieler nicht verhindern und auch nach Wiederbeginn wurde es nicht besser. Erschwert wurde die Mission durch einen Platzverweis nach 63 Minuten. Die positive Erkenntnis aus Sicht der Reilinger: Sie gaben nicht auf. Pascal Schneider verkürzte auf 1:4.

Enosis – Plankstadt 0:3 (0:2)

Plankstadt sorgt weiter für Furore. Gegen das tor- und punktlose Schlusslicht SV Enosis Mannheim marschierte die Truppe von Trainer Ali Hanbas munter weiter und ließ sich nicht aufhalten. Oliver Schölch und Oliver Eck stellten die Weichen auf Sieg. Enosis gehörte vor dem Corona-bedingten Abbruch in der Vorsaison zu den Topmannschaften der Liga, doch bislang kann das Team nicht anknüpfen. Siar Cakmak traf sechs Minuten vor dem Abpfiff zum 3:0-Endstand. In der Tabelle springt die TSG Eintracht Plankstadt auf den zweiten Platz.