Klassenerhalt im Spitzenduell?

Erster gegen Zweiter – HG Oftersheim/Schwetzingen gegen HG Königshofen/Sachsenflur, das Spitzenduell in der Badenliga-Abstiegsrunde könnte im Siegesfall für die gastgebenden Handballerinnen der endgültige Schritt zum Klassenerhalt werden.

Lagen die beiden Kontrahenten vor dem letzten Wochenende noch fast gleichauf, hat sich der Rückstand der HG von der Tauber nun etwas vergrößert. In einer Nachholpartie beim TSV Rot verlor sie 31:37 und wird nun bemüht sein, nicht gar auf Rang drei abzurutschen. Doch für Trainer Franz-Josef Höly und sein ständig ausfallgeplagtes Team von der HG am Leimbach gilt nur eins: Der Platz an der Sonne soll mit allen Mitteln und ohne Verlustpunkte weiter verteidigt werden. mj

Info: HG Oftersheim/Schwetzingen – HG Königshofen/Sachsenflur (Samstag, 16.30 Uhr, Karl-Frei-Halle Oftersheim)

