Knackiger Auftakt für HLZ

Mit neuen Gesichtern und unter dem neuen Trainer Eyub Erden sowie der Sportlichen Leiterin Romina Heßler starten die Damen des Handballleistungszentrums (HLZ), bestehend aus TSG Ketsch und TSG Friesenheim, in die Oberligasaison Rheinland-Pfalz/Saar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erden verordnete in den vergangenen beiden Monaten ein strammes Vorbereitungsprogramm mit vielen Testspielen. Es wurden ausschließlich gegen Kontrahenten getestet, die seine Mannschaft forderten: „Das Ziel, oben mitzuspielen, ist berechtigt, wenn man unsere Aufstellung sieht und die Ergebnisse in der Vorbereitung“, so Heßler.

Erden ergänzt: „Dadurch dass sich aufgrund des ruhigen CoronaJahres die Kader in der Oberliga verändert haben, ist nun alles möglich. Die Runde wird hart und wir haben Respekt und Demut vor der Aufgabe, aber wir werden sie sehr optimistisch angehen.“

Mehr zum Thema 2. Handball-Liga Frauen Heßler soll Bindeglied zu HLZ sein Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Handball Eulen Ludwigshafen vor Hammer-Auftakt Mehr erfahren Handball Härtetest bestanden Mehr erfahren

Los geht es für die Ketscherinnen und Friesenheimerinnen an diesem Samstag, 10. September, um 18 Uhr in der TSG-Sporthalle Friesenheim mit dem Heimspiel gegen die TSG Hassloch. zg