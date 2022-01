Knapp – aber durchaus verdient

Möglicherweise war die Partie der Jugend-Bundesliga Handball der HG Oftersheim/Schwetzingen beim HSC Coburg eine kleine Kopie der Hinrundenbegegnung. Der Gast tat sich äußerst schwer, letztlich aber zählt, dass er mit 28:27 (13:10) gewann.

Denn rein optisch und nach eigenem Dafürhalten war die HG über weite Strecken das von der Spielanlage her dominantere Team. Ein Vorteil, der zum wiederholten Male aber nicht ständig in Zählbares umgesetzt wurde. „In der ersten Halbzeit waren wir klar besser, haben es aber nicht geschafft, einen höheren Vorsprung herauszuarbeiten, da wir zum einen ein paar technische Fehler zu viel hatten, aber auch nicht mit letzter Konsequenz in die Tiefe gegangen sind“, bedauert Coach Christoph Lahme. Nichts zu meckern hatte er zunächst mit seiner Deckung: „Die Abwehr war ab der zehnten Minute bis zur Halbzeit richtig stark.“ Nur zwei Hand voll Gegentreffer sprechen da für sich, nur rund 20 Gegentore im Gesamtspielverlauf sind im Positionsangriff Sechs-gegen-sechs gefallen.

Auszeit von Lahme hilft

„Leider haben wir in unserem eigenen Angriff nicht immer die richtigen Lösungen gefunden und zu viele Fehler gemacht.“ Dennoch meinte Lahme, der Sieg sei verdient und ginge in Ordnung. Und nach dem Seitenwechsel schien der Matchplan dann auch endlich aufzugehen (13:17), nur um das Kurpfälzer Team danach in alte Muster zu verfallen sehen. „Wir haben da voll den Hänger gehabt mit Bällen, die uns rausgeprellt wurden, und Pässen, die beim Gegner zu einem Konter landeten.“

Eine Auszeit von Lahme beim 19:18 (45.) war seine logische Konsequenz. Seine Jungs nahmen diese Anregungen gut auf, Leonard Zaum, der von Verletzung wieder genesene Sinan Antritter, Marc Kern und sogar Keeper Tim Rabe legten einen 4:0-Lauf auf das Coburger Hallenparkett.

„Aber schon hatten wir den nächsten Bruch“, wurden der Chef-coach und sein „Co“ Justin Hahne in ihrem Jubel unterbrochen. Kopf an Kopf (26:26) wurde auf die Zielgerade eingebogen. Dann sorgten in Überzahl Felix Rothardt und HG-Topscorer Thorben Zimprich für die Vorentscheidung (26:28/59.) und Hahnes nachträgliches Geburtstagsgeschenk.

HG: Back, Rabe (1), Metz (2), Antritter (1), Hepp, Schulz (3), Zaum (3), Rothardt (3), Fischer, Kirchner, Merkel (4/3), Kern (6), Zimprich (5). mj