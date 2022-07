Knapp am Endlauf vorbei

Für Anne Braun (LG Kurpfalz) ist der Traum vom Endlauf bei den deutschen U23-Leichtathletikmeisterschaften nicht in Erfüllung gegangen. Im ersten von drei Vorläufen über die 400 Meter Hürden ging die 22-jährige Oftersheimerin zunächst stark an, konnte das schnelle Tempo jedoch nicht über die ganze Runde aufrechthalten. Als Dritte ihres Laufes musste sie anschließend abwarten und zittern, ob ihre Zeit von 1:02,84 Minuten für das Finale der besten acht reichen würde. Doch nach Abschluss des letzten Vorlaufs wurde klar: Braun ist als Neunte um lediglich einen Platz am Endlauf vorbeigeschrammt.

„Ich habe alles gegeben und wollte wie in den letzten Jahren zum Saisonhöhepunkt meine Bestleistung abzurufen, doch das hat heute leider nicht ganz geklappt“ sagte sie. Ihr Trainer Lucas Epperlein ist dennoch stolz auf seine Athletin: „Auch wenn die letzten Hürden nicht 100 Prozent funktioniert haben, war das ein schöner Lauf und wir können insgesamt zufrieden sein.“ mb