Knappe Kiste für den FV Brühl

In einem vorgezogenen Spiel der dritten Runde des Badischen Verbandspokals hat der FV Brühl die Überraschung verpasst: Durch eine knappe 1:2-Niederlage gegen den haushohen Favoriten aus der Oberliga Baden-Württemberg 1. CfR Pforzheim musste der Landesligist die Segel streichen.

„Wir haben auch in der ersten Halbzeit gut gespielt, waren in der Offensive nicht so präsent und sind durch einen Glücksschuss in Rückstand geraten“, zeigte sich Brühls Trainer Volker Zimmermann von der Leistung seiner Mannschaft zu Recht angetan. Erst in der 19. Minute gab es die erste gute Gelegenheit der Gäste zu verzeichnen. Ein Schuss von Denis Gudzevic wurde vor der Torlinie geklärt. Nur eine Minute später erzielte Kerim Keseroglu mit einem Sonntagsschuss aus der Distanz das 0:1 für Pforzheim (20.). Der Oberligist störte früh und verhinderte so den Spielaufbau des FVB. Aber die Zimmermann-Elf stand defensiv gut und stemmte sich gegen einen weiteren Treffer. Lukas Böhm verfehlte aus spitzem Winkel das Brühler Gehäuse (28.) und auch in der 31. Minute setzte er den Ball deutlich über das von Sinan Bal gehütete Tor.

FVB-Neuzugang Lorenz Lange (blau) ist hier schneller am Ball. © Fischer

In der 34. Minute war es dann doch so weit: Marco Di Biccari traf mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze zum 0:2.

Die beste Gelegenheit für den 1. CfR Pforzheim bot sich Marco Reinhardt nach Wiederanpfiff. Er setzte den Ball freistehend deutlich über das Tor (48.). Ansonsten verhinderte der FVB vor 105 Zuschauern weitgehend klare Einschussmöglichkeiten, lediglich bei einem Schuss aus sehr großer Distanz musste Bal eingreifen, er lenkte den Ball über die Latte (79.). So kam in der Schlussphase noch einmal Spannung auf. Mohammed Majdalawi schnappte sich einen Rückpass der Gäste und stellte den 1:2-Anschluss her (86.). Brühl hatte jetzt seine beste Phase, war bis in die Nachspielzeit aktiv, konnte aber den Ausgleich nicht mehr erzielen. Auf den 1. CfR Pforzheim wartet im Achtelfinale der Gewinner der Partie zwischen dem VfR Mannheim und dem FC Astoria Walldorf. vm/wy

FV Brühl: Bal; J. Heuberger, Kappes, Majdalawi, Späth (62. Härer), Szarka (75. K. Heuberger), Camara (62. Weiß), Wihler, Morscheid (62. Sarr), Schwarz, Lange.