Köhler staubt zum 1:1 ab

Mit einem am Ende gerechten 1:1 (1:1)-Unentschieden im Fußball-Landesliga-Spiel beim FV Nußloch hat die Spvgg 06 Ketsch die Heimfahrt angetreten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gleich zu Beginn hatte die Elf von Trainer Marco Rocca zwei Großchancen. Bei der ersten Aktion scheiterte Etienne Köhler am Nußlocher Torsteher Cedric Aßmann. Beim zweiten Anlauf bekam erneut Köhler vor dem gegnerischen Gehäuse den Ball nicht entscheidend unter Kontrolle. Wer seine Chancen vorne nicht macht, wird dann meist bestraft. Etwas überraschend ging der FVN dann mit seinem ersten Angriff vor das Ketscher Tor durch den Ex-Waldhöfer und ehemaligen Ketscher Jugendspieler Daniel Herm in Führung (9.). Dieses Resultat hatte dann bis zur 34. Minute Bestand. Rocca stellte um und wurde belohnt. Benjamin Marx zog aus der zweiten Reihe ab und Köhler staubte den Abpraller zum verdienten 1:1-Ausgleich ab.

Nach dem Seitenwechsel erwischte erneut Ketsch den besseren Start und hatte den Torschrei bereits auf den Lippen, doch Aßmann fischte den Abschluss von Kai Korpilla noch vor der Linie ab. Danach nahm Nußloch das Heft in die Hand, wurde auch gefährlicher, ohne sich aber eine nennenswerte Abschlusssituation zu erarbeiten. Die Partie wog weiterhin hin und her, blieb jederzeit intensiv, aber fair und fand am Ende ein gerechtes Endresultat.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fußball-Landesliga Sportvereinigung gelingt wichtiger Befreiungsschlag Mehr erfahren

Ketsch: Hauschild – Rosenberger, Kaya (90.+2 Caglayan), Kurt, Marx, Ünver, Steffen Jung, Korpilla (66.Haubrich), Hinzmann, Alexov (32.Feßler), Köhler (78.Eklou). wy