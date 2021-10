Komplett unterlegen

Mit 0:13 ist der SC Olympia Neulußheim II im Nachholspiel gegen den Ligaprimus VfL Kurpfalz Neckarau II gehörig unter die Räder gekommen. „Wir waren in allen Belangen unterlegen“, sah auch Spielausschuss Felix Büchner kein Land gegen den unangefochtenen Spitzenreiter und designierten Meister.

Während die Personallage in Neulußheim nicht gerade rosig war, konnten sich die Neckarauer den Luxus erlauben, drei Spieler aus dem Landesliga-Kader abzuziehen. So stand es bereits zur Halbzeit 6:0 für die Gäste. Neulußheim II fand nie richtig in die Partie, während Neckarau II sein Spiel aufziehen wollte, wie es konnte. „Somit ging das Ergebnis auch in der Höhe in Ordnung“, betonte Büchner. Abhaken und den Blick nach vorne richten, lautet daher die Devise bei den Neulußheimern, die am Sonntag beim FV Brühl III wieder in die Erfolgsspur einbiegen können. wy