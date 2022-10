Konieczny erneut auf dem Treppchen

Nach fast drei Jahren Pandemie-abstinenz ging Judoka Michael Konieczny vom Budo-Club Schwetzingen erstmals wieder an den Start. Ziel in Hamburg waren gleich die deutschen Ü30-Meisterschaften. Das Gewichtslimit in der gewohnten 81-Kilo-Klasse war knapp ausgereizt, der Start in der nächst höheren 90-Kilo-Klasse die Folge. Dort hatte er es mit hochkarätigen Gegnern zu tun, die alle fast zehn Kilo mehr auf die Waagen brachten – trotzdem gewann er am Ende Bronze.

Die Auslosung am Vorabend hatte die Erkenntnis gebracht, dass es nicht hätte schlimmer kommen können. Denn gleich in den Auftaktkämpfen am nächsten Tag warteten mit dem Offenbacher Markus Horn und dem späteren deutschen Meister Leonard Moritz überaus erfahrene Bundesligakämpfer. Danach galt es, sich mit Siegen in den nächsten Begegnungen noch die Chance auf den dritten Platz zu erhalten.

Michael Konieczny (r.) vom BC Schwet-zingen – hier mit Sieger Leonard Moritz – belegt den Bronzerang. © Budo-Club

Der starke Hamburger Eugen Sajapin trat als Nächster auf den Plan. In dem verbissen geführten Kampf gelang Konieczny nach knapp zwei Minuten der Sieg mittels eines Soto Maki Komi, eines Außendrehwurfs. Den Weg zu Bronze versperrte aber noch der sperrige Berliner Mathias Wegen im Schlusskampf. Der ging zwar über die volle Distanz, aber der Schwetzinger hatte den Vorteil einer großen Wertung (Waza-ari) nach einer Minute Kampfzeit, die ihm letztlich den Sieg brachte. Der Lohn nach den kräftezehrenden Duellen war der dritte Rang für Konieczny – ein toller Erfolg trotz langer Pause.

Macheledt mit Verletzung

Weniger Glück hatte sein Vereinskamerad Jens Macheledt vom Budo-Club. Auch er hatte es im Eröffnungskampf seiner Klasse bis 100 Kilo mit dem späteren Sieger Marcel Müller aus dem bayerischen Eichstätt zu tun. Dort unterlag er und hoffte in der anschließenden Begegnung gegen Yannick Ntyame aus Bremen auf Wiedergutmachung. Eine Bänderverletzung im Schulterbereich machte ihm einen Strich durch die Rechnung, er musste aufgeben. ako