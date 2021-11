Der Spielplan in der Jugend-Bundesliga Handball will es so, dass die HG Oftersheim/Schwetzingen erneut auf den TSV Allach in eigener Halle trifft. Schon zum Auftakt der Vorrunde waren die Münchener in Schwetzingen zu Gast und knapp geschlagen worden.

Als ein „Rumpelspiel“ hatte HG-Co-Trainer Justin Hahne diese Begegnung damals bezeichnet und erhoffte sich danach eigentlich eine stetige Verbesserung, wurde aber in dieser Hinsicht weitgehend enttäuscht. Wesentlich klarer und zielstrebiger war zuletzt das Vorgehen der Bayern, die in Coburg mal locker mit 42:29 (23:12) davon galoppierten. Sie profitierten dabei vom zögerlichen Rückzugsverhalten der Franken und nutzten es gnadenlos aus.

Effektive zweite Welle

So ist Oftersheim/Schwetzingens Trainer Christoph Lahme nicht nur aus dieser Spielanalyse, sondern auch nach den Vorträgen seines eigenen Teams zuletzt klar, was er seinen Jungs vorzugeben hat: „Wir müssen unbedingt konsequent zurücklaufen, gut und intensiv nach hinten arbeiten. Und dann brauchen wir eine effektive zweite Welle“, wiederholt er eine Forderung, die schon öfter im Raum gestanden war. mj