Krayer bester Deutscher

U23-Mountainbiker Lennart Krayer vom RSG Schwetzingen hat das Bundesliga-Rennen in Gedern als Siebter und damit bester Deutscher beendet. In der Elite-Kategorie startet der erst 20-Jährige auf Position neun, fuhr bis auf den fünften Platz in die Verfolgergruppe vor, musste dann aber nach vier Runden dem hohen Tempo der Gruppe Tribut zollen und abreißen lassen.

Im eigenen Rhythmus fiel Krayer auf dem acht Runden langen Kurs zwar zwei Plätze zurück, zeigte sich aber dennoch zufrieden mit seiner Form. Den nächsten Start absolviert Krayer nun beim Welt Cup in Leogang am Sonntag, 12. Juni. zg