Krayer bester U23-Deutscher

Seit 2001 werden in Heubach Mountainbike-Rennen ausgetragen. Die Hobbyveranstaltung von einst hat sich seit dieser Zeit zu einem stattlichen Mountainbikefestival gemausert: Marathon, Hobby- und Nachwuchsrennen, dazu die UCI Junior Series des Weltverbands und Wettkämpfe der HC-Kategorie für die Elite sind enthalten. Da es bei „Hors-catégorie“-Rennen reichlich Weltranglisten-Punkte gibt, sind die Startfelder auch stets erlesen und gut besetzt.

Lennart Krayer von der RSG Schwetzingen/Mannheim war in Heubach ebenfalls am Start und sicherte sich im internationalen, sehr stark besetzten Feld den vierten Platz im U23-Rennen – und wurde damit am Ende bester Deutscher. Der 21-Jährige führte nach einer halben Runde das Klassement sogar an. Aufgrund eines Sturzes verlor er allerdings einige Plätze, etablierte sich später aber wieder auf dem Bronzerang.

Kette runter

In der vorletzten Runden streikte die Schaltung und Krayer konnte die Kette hinten nicht mehr auf die kleinen Gänge legen, was auf der Heubacher Strecke mit zehrenden Anstiegen fatal ist. „Es war hart. An den steilen Stücken musste ich runter vom Rad und rennen“, sagt Krayer, „die Probleme mit dem Shifter haben mir die Chance genommen, unter die ersten drei zu kommen.“ zg