Krayer fährt aufs Treppchen

Moutainbiker Lennart Krayer aus Schwetzingen kam am Sonntag beim internationalen Bundesligarennen in Saalhausen (bei Lennestadt) aufs Treppchen. Trotz einer starken Besetzung der 20-Jährige vom Lexware Mountainbike Team fuhr er von Beginn an vorne mit und machte Druck am Berg. Am Ende hat er das Rennen der U23-Kategorie gewonnen und einen starken dritten Platz in der Gesamtwertung der Herren eingefahren.

Krayer ist nun der Führende im NRW-Cup und freute sich über das gute Abscheiden, nachdem er zuletzt etwas Pech mit dem Material hatte. „Ich bereite mich nun weiter konzentriert auf die anstehenden Aufgaben vor.“ zg