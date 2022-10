Krayer fährt vorne mit

Der Schwetzinger Montainbiker Lennart Krayer nahm am Sonntag an der allerersten deutschen Meisterschaft im Short Track teil und wurde Siebter.Das ist ein 20-Minuten- Rennen, bei dem der Jahrgang des 20-Jährigen bei der Elite mitfahren muss. Bei Rennbeginn fing es stark zu regnen an, was den Kurs schwierig machte und einige Fahrer durch den matschigen Untergrund zu Fall brachte.

Krayer kam mit diesem Untergrund sehr gut zurecht und kämpfte sich ab Runde zwei immer weiter nach vorne auf den siebten Platz. Wie immer war der steile Berganstieg die beste Möglichkeit für ihn, die Gegner zu überholen. Als zweitbester U23-Starter hielt er diese Position bis zum Schluss. Er freut sich jetzt auf eine kleine Pause, bevor es mit der Cross-Saison für ihn weitergeht. zg