Montainbiker Lennart Krayer gewann am Sonntag eines von insgesamt vier Rennen der Rhein-Main-Cup-Serie in Mainz als Vorbereitung auf das Bundesliga-Finale in Wetter an der Ruhr. Der Schwetzinger dominierte das Feld der Lizenzfahrer U40 vom Start an und hatte nach der ersten von neun Runden schon einen Vorsprung, den er am Ende auf über eine Minute auf den zweiten ausbaute. Krayer freut sich jetzt auf das Bundesliga-Finale. zg/Bild: Santy

