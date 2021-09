Krayer holt sich Platz eins

Mountainbik-Spezialist Lennart Krayer (19, U23 Lizenz) ging beim Rhein-Main Cup in Bauschheim an den Start und sicherte sich schließlich den ersten Platz.

Auf einer schnellen Strecke konnte Krayer von Anfang an den Ton angeben. Ihm wurde aber schnell klar, dass es ein taktisches Rennen geben würde, weshalb er sich bis zur letzten Runde in die Gruppe zurückfallen ließ. In der Schlussrunde machte er die Attacke, konnte es bis zum Schluss halten und gewann das Rennen. Der 19-Jährige freute sich über den Sieg in der U40-Klasse.

Nach Defekt noch Siebter

RSG-Mann Jochen Gruber (U23 Lizenz) startete beim Odenwald Bike-Marathon in Hirschberg aus der ersten Reihe. Nach einem langsamen Start hatte er Probleme, das Tempo der führenden mitzufahren und musste abreißen lassen. Kurz vor dem Gipfel der Einführungsrunde erlangte er den Rhythmus wieder und schloss zur Verfolgergruppe auf. Nach einem Defekt konnte er – ohne einen Platz zu verlieren – auf die letzte Runde gehen und am Ende den siebten Platz im Gesamtrennen sicher heimfahren.

Leon Schock (U19 Lizenz) startete ebenfalls bei der Veranstaltung in Hirschberg. Er fuhr nach einem Zielsprint als Siebter in der Gesamtwertung/Kurzstrecke über die Ziellinie und wurde in seiner Altersklasse Dritter. zg

