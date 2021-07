Beim vierten Mountainbike-Weltcup in Les Gets am Fuß des Mont Blanc fuhr der Schwetzinger Lennart Krayer im U23-Rennen auf den 23. Platz. „Ich habe immer viel Zeit am Berg gut machen können. Die Form geht in die richtige Richtung“, sagte der 19-Jährige, der seine erste Saison in der U23 fährt.

In den letzten beiden Runden stürzte er zwei Mal. Das kostete ihm womöglich ein Top-20-Resultat. zg