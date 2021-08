Krestinov zeigt, was er kann

Gert Krestinov, Motocross-Pilot des Ketscher KMP-Honda-Racing-Teams, startete erfolgreich mit einer Wildcard bei der EMX Open in Lettland. Das ist eine neue Europameisterschaftskategorie seit 2020 die im Rahmenprogramm der Motocorss-Grand-Prix mit 450er-Maschinen ausgetragen werden. In überzeugender Weise entschied er mit zwei Start-Ziel-Siegen die Tageswertung für sich. Mit 15 und sechs Sekunden Vorsprung dominierte er die Läufe, um dann auf dem Podium zu feiern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Teamchef Alexander Karg war sehr zufrieden: „Gert ist ein richtig schneller Pilot, für den es Anfang der Saison nicht optimal gelaufen ist. Um so besser, dass er hier in starker Konkurrenz zeigen konnte, was er kann. Dieses Selbstbewusstsein kann er in die nächsten Läufe der MX Masters mitnehmen und da sicher auch gute Resultate erzielen.“ zg