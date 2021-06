KSC schlägt die Badenia

Vier Vereine aus unserem Verbreitungsgebiet waren im Testspieleinsatz. Kreisligist KSC Schwetzingen trat gegen den A-Klassisten FC Badenia Hirschacker an. Das Tor des Tages zum 1:0-Sieg für den KSC erzielte Sainey Sanneh in der 81. Minute.

„Vom Spiel her waren wir zufrieden, da wir einige Schichtarbeiter haben. Aktuell trainieren wir parallel zu Kraft und Ausdauer auch Spielzüge und taktisches Verhalten. Da ist es wichtig, so viel wie möglich spielen zu können, um die Abläufe schneller und besser in der Praxis umzusetzen, zu verbessern und zu standardisieren“, freute sich KSC-Neutrainer Yunus Kilic über die Testmöglichkeit. Der FC Badenia war eingesprungen, nachdem der eigentliche Gegner ASV Fußgönheim kurzfristig abgesagt hatte.

Der B-Ligist FV 08 Hockenheim II machte es dem klassenhöheren TSV Neckarau II auf dessen Platz schwer und zwang ihn zu viel Aufwand für den knappen 1:0-Sieg. Das Siegtor für die Mannheimer fiel kurz nach dem Seitenwechsel (49.). „Man muss ein absolut positives Fazit ziehen gegen einen starken Gegner“, sagt FV-Co-Trainer Sascha Dörrmann. „Wir konnten wirklich gut mithalten, vor allem körperlich war es ein sehr guter Auftritt.“ Nachdem in der Anfangsviertelstunde noch ein Klassenunterschied erkennbar war, kämpfte sich der FV 08 II immer besser in die Partie und war danach ebenbürtig. Durch einen Konter kam der TSV Neckarau II zum Siegtreffer, die Rennstädter ihrerseits vergaben gute Torchancen.

Der B-Klassist SV Rohrhof II unterlag beim Heidelberger A-Ligisten FC Rot II mit 1:6. wy

