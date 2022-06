KSC Schwetzingen benötigt Schützenhilfe aus Mannheim

Der FV 08 Hockenheim hat ein weiteres Jahr in der Kreisliga gebucht. Die Hoffnungen des KSC Schwetzingen ruhen unterdessen auf dem Vizemeister VfB Gartenstadt, denn nur wenn dieser über die Relegation aufsteigt, bleibt der KSC ebenfalls in der Klasse.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SV Enosis Mannheim - KSC Schwetzingen 2:6 (0:2)

Der KSC dominierte die Partie von Anfang an und besaß eine Fülle an Torchance. Der SV Enosis hingegen spielte mit dem letzten Aufgebot. Entsprechend erwartungsgemäß gingen die Schwetzinger durch Furkan Konur (18.) und Cengizhan Yavus (20.) mit einer 2:0-Führung in die Halbzeit.

Im zweiten Durchgang spielten beide Teams Offensivfußball, vernachlässigten aber das Defensivspiel. Yavuz machte mit seinen beiden weiteren Treffern zum 4:0 (48., 60.) frühzeitig alles klar. Zwar konnten Alan dos Santos (65.) und Nikos Georgiou (73.) zweimal für die Mannheimer verkürzen, doch Rauf Nuradin Mustafa (70.) und Cihan Burgurcu (88.) hatten jeweils die richtige Antwort zum 6:3 des KSC parat, die sich zudem über denn Klassenerhalt freuten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

TSG Eintracht Plankstadt - SC 08 Reilingen 5:1 (3:0)

Die Gäste aus Reilingen traten sehr passiv und defensivorientiert auf. Spielerisch leicht kam die TSG Eintracht Plankstadt durch Manuel Tropf (5.), Maurice Uhrig (14.) und Tobias Treiber (31.) zu einer schnellen 3:0-Pausenführung.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Reilinger ihre beste Phase und kamen durch Lennart Raupp zum Anschlusstreffer (52.). Danach schüttelten sich die Plankstädter und gestalteten die Generalprobe für das Pokalfinale nach zwei weiteren Toren von Max Hilke (80.) und Arben Azemi (86.) deutlich. Erfreulich aus TSG-Sicht war das Comeback von Siar Cakmak, der nach langer Verletzungspause erstmals wieder mitwirkte.

FV 08 Hockenheim - Germania Friedrichsfeld 3:2 (2:1)

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Friedrichsfeld nahm die Partie trotz des bereits sicheren Klassenerhalts ernst, dennoch fehlten nach der kräftezehrenden Rückrunde am Ende ein paar Körner für einen oder drei Punkte. Die Gäste erwischten den besseren Start, während Hockenheim angespannt und nervös in die Partie ging. In der 18. Minute fiel daher die Mannheimer Führung: Tugay Caliskan lupfte den Ball über die FV-Abwehr, Abdou Sanneh nahm den Ball direkt und es hieß 0:1. Knackpunkt der Partie war die 21. Minute: Hockenheims Schlussmann Marco Wurzel nahm Gianfranco Scopelliti kurz vor dem drohenden 0:2 den Ball vom Fuß und im direkten Gegenzug schoss Rico Bieda nach toller Vorarbeit von Vincenzo Strazzeri trocken ins lange Eck zum 1:1. Nur vier Minuten später wurde Bieda zum Vorlagengeber, als Ömer Kilichan das Leder aus kurzer Distanz über die Torlinie drückte (25.).

Friedrichsfeld kam zur zweiten Halbzeit entschlossen aus der Kabine. Eine schöne Kombination über fünf Stationen schloss letztlich Ninoslav Mitov zum 2:2 ab (54.). Beide Teams öffneten nun das Visier und agierten noch offensiver bis Max Maier in der 81. Minute von einem Friedrichsfelder Fehlpass profitierte und zum späteren 3:2-Endstand einschoss.