KSC Schwetzingen legt personell nach

Der KSC Schwetzingen bastelt weiter an seinem Kader für die Saison in der Fußball-Kreisliga 2021/22. Mit Önder Güc verlässt ein langjähriger Spieler den Club. Güc war seit 2016 am Eiskellerweg aktiv und feierte mit den Schwetzingern zwei Meisterschaften. Künftig trägt er das Trikot von Türkspor Mannheim.

Auf der anderen Seite gibt es aber auch drei Verstärkungen zu vermelden. Sebajdin Kruezi kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Von ihm erhoffen sich die Verantwortlichen eine Belebung der Offensive. Ebenfalls ein Rückkehrer ist Cihan Burgurcu. „Er ist ein Spieler, der nicht verlieren kann“, heißt es in einer Mitteilung. Clement Glässer soll die Verteidigung stabilisieren. Der 25-Jährige wurde beim SV Waldhof Mannheim ausgebildet und trug zuletzt das Trikot des VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau. mjw