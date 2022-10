KSV im Pech

Ein hochspannendes Duell zweier bisher ungeschlagener Titelfavoriten in der Ringen-Oberliga endete mit einer knappen 13:15-Niederlage für den KSV Ketsch gegen die KG Laudenbach/Sulzbach.

Vor dem Kampf hatten die Ketscher allerdings einige Rückschläge hinnehmen müssen, da sich Punktegarant Chingiz Samadov eine schwere Verletzung zugezogen hatte. Hinzu kam noch der krankheitsbedingte Ausfall von Joel von Loefen.

Ketsch ging sehr taktisch in das Kampfgeschehen hinein und stellte die bestmögliche Mannschaft für den Spitzenkampf. Da die Gäste in ihren bisherigen Kämpfen keinen Sportler in der Gewichtsklasse bis 61 kg hatten, hatte der KSV darauf spekuliert, dass Felix Losmann eine Gewichtsklasse runterrutscht, um dem Ketscher Ausnahmeathleten Ivan Izdebskyi in seiner Paradestilart aus dem Weg zu gehen. So wurde also Izdebskyi ebenfalls eine Klasse heruntergezogen und traf dann dort stilartfremd auf den erwarteten Felix Losmann. Den harten und sehr ausgeglichenen Kampf entschied der Ketscher dann mit 4:0 Punkten für sich. Zur Halbzeit führten die Gäste mit 9:6. Nach der Halbzeit stellte Tunjay Vazirzade wieder sein Können unter Beweis und fuhr sichere vier Punkte nach Hause.

Der Kampfabend bot viele Spannende und hart umkämpfte Paarungen auf Augenhöhe. Letztlich gewannen die Gäste etwas glücklich mit 15:13. zg