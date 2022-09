KSV Ketsch ist gefordert

Der KSV Ketsch hat am Samstag, 1. Oktober, mit der KG Laudenbach/Sulzbach einen ernst zu nehmenden Gegner in der Ringer-Oberliga Nordbaden zu Gast: Die KG ist ebenso wie der KSV bisher ungeschlagen und gilt als Mitfavorit auf den Meistertitel. Kampfbeginn ist um 20 Uhr in der Ketscher Rathaushalle. „Laudenbach/Sulzbach konnte bisher mit zwei klaren und deutlichen Siegen überzeugen und wird es uns sicherlich nicht leicht machen“, scheibt der KSV in der Ankündigung zum Kampf. Doch die Ketscher schauen positiv voraus: „Wir sind hochmotiviert und bestens auf dem Kampf vorbereitet.“

In Vorkämpfen treffen um 17.30 Uhr die Schüler und Reservemannschaften (18.30 Uhr) beider Vereine aufeinander. zg