KSV Ketsch mit Heimsieg

Zum Vorrundenabschluss in der Ringen-Oberliga war der KSV Östringen zu Gast in der Ketscher Rathaushalle. Vor 250 Zuschauern entwickelte sich ein spannender und zum Teil sehr emotional geladener Kampfabend, der mit einem 22:11-Sieg für die Gastgeber endete.

Trainer Kai Schuler (rot) gewinnt und trägt zum Ketscher Sieg bei. © KSV

In den ersten fünf Kämpfen glichen die Kontrahenten jeweilige Rückstände sofort wieder aus und so führte Ketsch zur Halbzeit denkbar knapp mit nur 8:7 Punkten. Allerdings legten die taktisch optimal aufgestellten Ketscher in der zweiten Halbzeit einen Gang zu.

Dies zeigte sich bereits im ersten Kampf nach der Pause, als das für Ketsch ringende Ausnahmetalent Tunja Vazirzade seinen Gegner mit spektakulären Griffen und einzigartigen Würfen vorzeitig mit technischer Überlegenheit besiegte. Allerdings sorgte dessen Jubel über seinen Sieg im Östringer Lager für erheblichen Unmut, der sich auch im weiteren Kampfverlauf nicht einstellte und in einer teilweise ungerechtfertigten Strafkartenflut für beide Seiten gipfelte.

Letztlich zeigte der ansonsten fehlerfrei pfeifende Kampfrichter insgesamt fünf gelbe und eine rote Karte. Dies hielt die Ketscher aber nicht davon ab, ihre Siegesserie auf der Matte in den folgenden Kämpfen durch Siege von Marco List und Ülgen Karakaya weiter fortzuführen.

Auch den letzten Kampf des Abends gewannen die Ketscher: Trainer Kai Schuler besiegte seinen Gegner in einem erheblichen Kraftakt mit einigen Blessuren und nach der vollen Kampfzeit von sechs Minuten mit 2:0 Mannschaftspunkten. Am Ende ging Ketsch – auch in der Höhe verdient – mit 22:11 als klarer Sieger von der Matte und festigte somit den zweiten Tabellenrang mit direktem Kontakt zum Spitzenreiter aus Laudenbach. öb