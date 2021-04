KSV Ketsch startet gegen Malsch

Zum Auftakt der Saison in der Ringer-Oberliga wurde dem KSV Ketsch mit dem KSV Malsch am Samstag, 11. September, ein Heimkampf beschert. Die weiteren Gegner in der Vorrunde lauten: 18. September in Graben-Neudorf, 25. September gegen den KSV Östringen , 9. Oktober in Weingarten. Kampffrei ist der KSV am 16. Oktober, ehe es am 23. Oktober beim KSV Malsch in die Rückrunde geht.

Während es die Oberligamannschaft mit vier Gegner zu tun hat, wird die Reserve des KSV in der gleichzeitig laufenden Runde (als Vorkämpfe) lediglich gegen drei Gegnern, den Reserven aus Malsch (in Kampfgemeinschaft mit Östringen), Weingarten und Graben-Neudorf kämpfen. pw