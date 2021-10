KSV muss alles aufbieten

Ringen-Oberligist KSV Ketsch hat wohl keine Chancen mehr auf den Gruppensieg, auf den marschiert der deutsche Exmeister SV Germania Weingarten wohl unaufhaltsam zu und wird seinen Siegeszug gegen den KSV Östringen am Samstag fortsetzen. Erfolgreich will auch der KSV Ketsch sein, der Rang zwei anstrebt und der dazu am Samstag (20 Uhr, Rathaushalle) den KSC Olympia Graben-Neudorf unbedingt bezwingen muss.

„Dies ist ein wichtiger Heimkampf für uns, denn nicht nur für uns, sondern auch für Graben-Neudorf geht es um sehr viel“, so Markus Herzog, der Vorsitzende des KSV Ketsch. „Für beide Vereine geht es um Platz zwei, der berechtigt, um die Meisterschaft mitzuringen, doch wir gehen nach dem hohen Sieg in Malsch gestärkt und voller Selbstvertrauen in diesen Kampf.“ Der Ketscher Trainer Kai Schuler sucht noch nach der optimalen Aufstellung, hat Graben-Neudorf doch einige starke Kämpfer in seinen Reihen.

Im Vorkampf (18.30 Uhr) stehen sich beide Reserveteams gegenüber, der Kampfabend wird bereits um 17.30 Uhr durch die Schülerteams beider Vereine eröffnet. pw