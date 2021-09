KSV nicht chancenlos

Die Oberligaringer des KSV Ketsch müssen nach dem erfolgreichen Saisonstart mit dem klaren Heimerfolg gegen den KSV Malsch am Samstag beim KSC Olympia Graben-Neudorf antreten.

Für Markus Herzog, den Vorsitzenden des KSV „ist Graben-Neudorf wohl der Favorit, doch wir versuchen der Heimmannschaft einen großen Kampf zu liefern und nach Möglichkeit etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen“ , lautet seine Prognose vor dem Kampf. Nach dem hohen Sieg dürfte sich an der Ketscher Mannschaft nichts ändern.

Bereits an diesem Freitag können die Ketscher ihren nächsten Gegner beobachten, wenn der KSV Östringen den Favoriten SV Germania Weingarten erwartet, die Östringer sind am 24. September in der Ketscher Neurotthalle zu Gast.

Reserve bestreitet Vorkampf

Auch die Reserve des KSV Ketsch bestreitet am Samstag einen Punktekampf und tritt im Vorkampf (18.30 Uhr) bei Graben-Neudorfs Reserve an. pw

