Sind Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits eine Interims- oder eine Dauerlösung beim abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen? Wenn es nach Dennis Diekmeier ginge, dann gäbe es diese Diskussion nicht. Der Rechtsverteidiger ist sich sicher: „Keiner kennt den Club besser als die beiden. Sie arbeiten schon lange mit uns zusammen und sind genau die richtigen Personen, um diese Aufgabe zu lösen. Sie lieben den SV Sandhausen und werden alles geben, um mit dem Verein in der 2. Bundesliga zu bleiben.“

Ein stärkeres Plädoyer hätte der Kapitän wohl nicht aussprechen können. Zumal er mit diesen Worten vielen Mitspielern des Tabellen-17., bei dem am Mittwoch Nikolas Nartey und Julius Biada ein individuelles Training absolvierten, aus der Seele spricht. Sowohl er als auch seine Teamkollegen und die Verantwortlichen sehnen sich nach der anhaltenden Talfahrt und dem zweiten Trainerwechsel in dieser Saison nach Ruhe. Sie kehrt aber nur dann ein, wenn die Ergebnisse zurückkommen. Bei der 1:2-Niederlage beim SC Paderborn ist die Kehrtwende schon einmal ausgeblieben, aber der Auftritt hat dennoch Mut gemacht. Diekmeier findet: „Man spürt den positiven Geist innerhalb der Mannschaft. Alle Spieler waren füreinander da. Natürlich ist es ärgerlich, dass wir das Spiel wieder verloren haben, aber jeder spürt, dass mehr möglich ist.“ Auch die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle haben diesen Wandel auf dem Gelände an der Jahnstraße festgestellt. Es sei Aufbruchstimmung feststellbar. Auf der anderen Seite wird der Druck im Abstiegskampf immer größer. Diekmeier weiter: „Jedes Spiel ist ein Endspiel. Das sollte auch in den Köpfen aller Spieler sein. Umso schneller wir an die Mannschaften vor uns wieder rankommen, desto besser.“ Schon am Sonntag, 28. Februar, steht mit dem Heimspiel gegen den VfL Osnabrück ein richtungsweisendes Spiel an (Beginn: 13.30 Uhr).

„Hatten schon ein gutes Standing“

Kleppinger und Kulovits werden dann wieder das Kommando übernehmen. Interne Fürsprecher haben sie zuhauf. Auch der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca spricht dem Duo das Vertrauen aus. Allerdings will er sich noch nicht in die Karten schauen lassen, wie es nach dem Wochenende weitergehen könnte. „Die Trainerfrage werden wir auch weiterhin von Spiel zu Spiel entscheiden“, meint er auf Nachfrage dieser Zeitung. Erst am Wochenende hatte Clubboss Jürgen Machmeier berichtet, dass man bislang mit keinem Nachfolgekandidaten für Michael Schiele gesprochen habe.

Kulovits kann sich mit der veränderten Situation anfreunden. Er bestätigt: „Man steht jetzt mehr im Mittelpunkt, aber ich fühle mich sehr wohl unter den neuen Bedingungen. Ich kenne den Verein und bin sehr nah dran. Wir mussten auch kein Vertrauen zur Mannschaft aufbauen, sondern hatten bereits ein gutes Standing. Wir wollen der Mannschaft Vertrauen vermitteln und auf dem Platz agieren und nicht reagieren.“ Für Kabaca beginnt derweil auch die heiße Phase der Vertragsgespräche. Bis zu 18 Arbeitspapiere sollen enden. Das Problem: Aufgrund der Ungewissheit, in welcher Liga der SVS 2021/22 auf Punktejagd gehen wird, lässt sich die Personalplanung nur schwer vorantreiben.

Auch Diekmeiers Kontrakt läuft aus. Kann sich der Routinier und Leitwolf der Mannschaft einen Gang in die 3. Liga vorstellen? Seine Antwort: „Darüber mache ich mir gar keine Gedanken, weil ich ein sehr positiver Mensch und überzeugt davon bin, dass wir das noch packen werden.“ Diese Überzeugung vermitteln auch Kulovits und Kleppinger, die die Mannschaft aufgerichtet haben. Mit ihrer Ruhe und Besonnenheit bringen sie wichtige Attribute ein. Bleiben aber auch unter ihrer Führung die Ergebnisse aus, wird die Lage für den SVS immer prekärer.

