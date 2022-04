Kult-Club in Angriffslaune

Ihre Rolle nehmen die Spieler des FC St. Pauli ohne zu zögern an. „Wir wissen, dass wir gegen die Teams von unten als Favorit ins Spiel gehen, wir spielen aber gegen ein gutes Team“, warnt Verteidiger Jakov Medic. „Sandhausen kämpft darum, die Klasse zu halten, und das werden sie gegen uns auch zeigen. Es wird kein leichtes, sondern ein ganz schweres Spiel für uns. Sie haben ein gutes Umschaltspiel, darauf müssen wir uns gut vorbereiten. Wie in jedem anderen Spiel auch wollen wir zeigen, dass wir Qualität haben und warum wir oben stehen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit Guido Burgstaller, der bereits 17 Tore erzielte, und Daniel Kofi-Kyereh verfügen die Hamburger über Topspieler, die Duelle alleine entscheiden können. Allerdings hat St. Pauli in der Fremde Probleme. Während die Kiez-Kicker am heimischen Millerntor im Ligavergleich ganz oben stehen, sind sie auswärts nur Achter und liegen damit sogar einen Rang hinter dem SVS.

Der Kult-Club, der von prominenten Fans wie beispielsweise Musiker Bela B. von den Ärzten oder TV-Moderator Reinhold Beckmann unterstützt wird, greift nach schwierigen Jahren in der Zweitklassigkeit wieder an. Zuletzt gelang 2009/10 der Aufstieg. Davor sorgte man als „Weltpokalsieger-Besieger“ für Schlagzeilen, als St. Pauli am 6. Februar 2001 den haushohen FC Bayern München schlagen konnte. Ganz so übermächtig ist St. Pauli vor dem Duell am Hardtwald zwar nicht. Die Rollen sind auf dem Papier aber dennoch klar verteilt. fred

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2