Kurpfalz-Bären fehlen die entscheidenden Prozent

Aller guten Dinge sind nicht immer drei, wenn man es mit den Kurpfalz-Bären hält: Beim dritten Saisonduell mit der SG H2Ku Herrenberg gab es am Sonntagnachmittag die erste Niederlage. 28:32 (13:14) hieß es am Ende aus Ketscher Sicht. Selbst 13 Tore von Cara Reuthal reichten in der Partie der 2. Handball-Bundesliga nicht aus, um die Punkte zu entführen.

„Wenn man es freundlich ausdrücken möchte, dann war der Wurm drin“, sagte Trainerin Franziska Steil. „Offensichtlich habe ich es nicht geschafft, die Mannschaft in taktischer und emotionaler Hinsicht richtig einzustellen. Uns hat über die komplette Spielzeit der Zugriff gefehlt – besonders in der Abwehr.“

Die Begegnung stand ohnehin unter keinem guten Stern, denn die Bären traten die Reise mit Personalsorgen an. Neben Katja Hinzmann, die sich noch von den Folgen einer Corona-Infektion erholt, fehlten in der Markweg-Halle auch Sophia Sommerrock (erkältet), Lara Eckhardt (Bänderriss) und Katarina Longo (Kreuzbandriss). Die lange Ausfallliste hatte zur Folge, dass Kapitänin Sina Michels auf dem rechten Flügel begann und Jule Haupt zum zweiten Mal nacheinander in der Anfangsformation auftauchte.

Trainerin Steil hatte im Vorfeld vor der gefährlichen rechten Angriffsseite der Gastgeberinnen gewarnt, da sie mit dem Mitwirken von Britt van der Baan und Anna Albek gerechnet hatte. Allerdings standen die Spielerinnen vom Kooperationspartner TuS Metzingen nicht zur Verfügung. Nach dem sogenannten Spanner-Skandal, als in der Kabine der „TuSsies“ installierte Kameras gefunden worden waren, bekamen alle betroffenen Akteurinnen frei, um die Geschehnisse zu verarbeiten. Die Polizei ermittelt.

Nervenstark beim Strafwurf

Die übrig gebliebenen SG-Spielerinnen machten es den Bären vor 232 Zuschauern schwer. In den Anfangsminuten hatte Ketsch besonders mit den Kreisanspielen zu kämpfen. Bis zur zehnten Minute hatte Aylin Bok schon drei Strafwürfe herausgeholt. Das nutzte in erster Linie die nervenstarke Marie-Christine Beddies konsequent aus. Die Kurpfälzerinnen kamen über das Positionsspiel nicht in Fahrt und rannten ab dem 3:4 einem Rückstand hinterher (8:6/15.). Steil reagierte und brachte Ida Marie Krogh ins Spiel, die in dieser Saison bislang kaum zum Zuge gekommen war. Nach einer Strafzeit gegen Lena Feiniler musste die Norwegerin aber wieder auf der Bank Platz nehmen, ohne sich wirklich in Szene setzen zu können. Zwischen den Pfosten fehlte im ersten Durchgang die Unterstützung auf beiden Seiten.

Nach dem Seitenwechsel legten die Herrenbergerinnen konsequent vor. Beim 22:19 nahm Steil erneut eine Auszeit, doch besser wurde es nicht, im Gegenteil: Lea Neubrander erhöhte auf 23:19 (48.). Den Bären fehlte in der Vorwärtsbewegung die letzte Entschlossenheit. Und wenn sie dann mal die Möglichkeit hatten, zu verkürzen, fehlte das nötige Quäntchen Glück. Rebecca Engelhardt scheiterte am Außenpfosten, Feiniler ließ ein schwieriges Anspiel fallen und im Gegenzug traf Schöneberg zum 26:22.

In der Schlussphase setzte Steil alles auf eine Karte und entschied sich für eine enge Deckung gegen Neubrander und Beddies. Aber auch dieser taktische Schachzug brachte die Wende nicht mehr ein.

Bären: Moormann, Wiethoff; Michels (1), Feiniler (3), Haupt, Torras Parera, Marmodee (4), Reuthal (13/7), Möllmann (1), Krogh (1), Engelhardt (5). mjw

