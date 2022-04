Kurpfalz-Bären fehlt gegen Waiblingen das Spielglück

Ketsch. Franziska Steil wusste es und deswegen ärgerte sie sich nach dem Abpfiff umso mehr. Der VfL Waiblingen war am Samstagabend nicht unschlagbar, doch den Kurpfalz-Bären fehlte in der einen oder anderen Szene der entscheidende Prozentpunkt und in wieder anderen Situationen das Spielglück. Mit 31:35 (11:17) verlor Ketsch das Duell in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen.

„Das ist ärgerlich und schade“, sagte Trainerin Steil. „Es muss alles zusammenpassen, um so einen Gegner zu schlagen und bei uns hat besonders in der ersten Halbzeit eben nicht alles gepasst. Ich weiß aber nicht, was los war, warum die Emotionen und der nötige Esprit gefehlt haben.“

Dass das Spiel sich zum Negativen für die Bären entwickelte, ist etwas erstaunlich. Denn die Gastgeberinnen fanden vor 260 Zuschauern gut ins Spiel und führten nach einem Treffer von Katja Hinzmann mit 4:3 (9.). Es war die letzte Führung der Partie. Lara Eckhardt scheiterte am Pfosten, Lena Feiniler leistete sich einen technischen Fehler und auch mit Rebecca Engelhardt meinte es das Aluminium nicht gut. Zwischen der 14. und 22. Minute traf Ketsch gar nicht.

Die Tigers, bei denen die ehemalige Bären-Spielmacherin Samira Brand ein ordentliches Spiel ablieferte, zogen davon und lagen mit 13:6 in Front. Rabea Pollakowski, Vanessa Nagler und Sinah Hagen spielten ihre individuelle Qualität aus, während die Bären-Torfrauen viel zu häufig das Nachsehen hatten. Aber auch die Vorderleute im Defensivverbund machten es den VfL-Werferinnen oftmals zu einfach.

In der Pausenansprache schien Steil dann die richtigen Worte gefunden zu haben. Die Bären verkürzten auf 22:24 (46.). Doch um Waiblingen ernsthaft in Bedrängnis zu bringen, fehlte dann wieder da nötige Quäntchen Glück. Ebenso war es in der 56. Minute, als Ketsch das 30:31 verpasste. Stattdessen legten die Tigers den Schalter wieder rechtzeitig um und untermauerten ihre Aufstiegsambitionen.

„Meine Mannschaft hat es in diesem schweren Spiel sehr gut gemacht“, sagte Gäste-Coach Thomas Zeitz. „Wir wussten, dass sich die Bären nicht abschütteln lassen. Am Ende sind wir einfach nur froh über die zwei Punkte. Um mehr ging es nicht.“

Obwohl die Bären den zweiten Sieg nacheinander verpassten, konnte aber auch Steil viel Positives in die spiel- und trainingsfreie Woche mitnehmen. „Egal wie es steht, die Mannschaft gibt immer alles“, sagte sie. „Kleinigkeiten entscheiden so ein Spiel und wir haben zu viele Fehler gemacht.“

Nach der Pause steht den Bären ein Mammutprogramm bevor. Vier Spiele in acht Tagen rufen bei Steil Skepsis hervor: „Man muss sehen, ob das zumutbar ist. Ich finde, dass es das nicht ist. Die Spielerinnen sind keine Profis und gehen noch einem Beruf nach.“ Umso mehr haben sie es sich verdient, die Beine nun hochzulegen. Bis zum Spiel am Sonntag, 1. Mai, beim TV Aldekerk könnte dann auch Lea Marmodee nach ihrer Knieverletzung wieder fit sein. Sophia Sommerrock feierte schon gegen Waiblingen ihr Comeback.

Und eine weitere positive Nachricht aus der Kaderplanung vermeldete Geschäftsführer Armin Wagner dann noch zum Abschluss der Pressekonferenz. Co-Trainerin Esther Hermann wird auch in der kommenden Saison an der Seite von Franziska Steil agieren. Die Bären der Zukunft nehmen immer klarere Konturen an.

Bären: Moormann, Wiethoff; Hinzmann (4), Feiniler (5), Haupt, Torras Parera, Sommerrock (2), Reuthal (7/3), Möllmann (1), Krogh, Frey (1), Engelhardt (8), Eckhardt (3). fred