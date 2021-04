Ketsch. Die Kurpfalz-Bären haben in der Handball-Bundesliga der Frauen gegen den VfL Oldenburg knapp mit 23:24 verloren. Trainer Adrian Fuladdjusch gab am Samstagabend den Schiedsrichtern eine Teilschuld an der Niederlage. Ketsch gab eine 13:11-Pausenführung aus der Hand. Der VfL steigerte sich und hatte in der Schlussphase das Glück und das bessere Ende auf seiner Seite.

AdUnit urban-intext1

Bären: Moormann; Wiethoff; Hinzmann, Feiniler (1), Haupt, Brand, Sommerrock (3), Marmodee, Fackel (8/4), Reuthal, Möllmann, Fabritz (1), Engelhardt (4), Eckhardt (6), Herrmann. mjw