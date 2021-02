Bietigheim. Die Kurpfalz-Bären aus Ketsch sind gegen den Favoriten SG BBM Bietigheim in der Handball-Bundesliga der Frauen unter die Räder gekommen. Das Schlusslicht unterlag am Freitagabend auswärts deutlich mit 22:43 (7:24).

Schon nach den Anfangsminuten waren die Rollen klar verteilt, denn die SG traf einmal pro Minute (15:3/15.). Zwar gaben die Bären nie auf, in Gefahr brachten sie den Meisterschaftskandidaten aber ebenfalls zu keiner Zeit und so blieben die Punkte verdientermaßen bei den Gastgeberinnen aus der Sporthalle am Viadukt. Beste Schützin des Ketscher Teams war Rebecca Engelhardt mit fünf Treffern.

Bären: Wiethoff, Moormann (1); Feiniler (3), Haupt (2), Brand (1), Sommerrock, Fackel (1), Marmodee (2), Möllmann, Engelhardt (5), Eckhardt (3), Winnewisser (3/2), Herrmann (1). mjw