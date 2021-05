Kurpfalz-Bären leisten sich zu viele Auszeiten in Göppingen

Göppingen. Fünf Auszeiten sind im Handballsport mindestens zwei zu viel. Die Time-out-Karte nutzte Adrian Fuladdjusch vom Handball-Bundesligisten Kurpfalz-Bären drei Mal, das ist erlaubt. Allerdings leistete sich seine Mannschaft zusätzlich sowohl in der ersten Halbzeit als auch nach dem Seitenwechsel noch zwei ungeplante Auszeiten in Form von Schwächeperioden, die Folgen hatten. Denn: Dadurch unterlag Ketsch am Sonntagabend bei Frisch Auf Göppingen deutlich mit 22:35 (11:17).

AdUnit urban-intext1

„Wir sind überhaupt nicht ins Spiel reingekommen – weder im Angriff noch in der Abwehr. Diese beiden Phasen, in denen kaum etwas funktioniert hat, waren letztendlich ausschlaggebend“, fand der Coach, der seiner Mannschaft aber nicht allzu viele Vorwürfe machen wollte: „Göppingen spielt eine starke Runde. Der Platz, auf dem sie sich befinden, spiegelt nicht das tatsächliche Leistungspotenzial wider. In der Vorrunde kamen sie einfach nicht in Fahrt.“

Im Hinspiel konnten die Bären das Formtief des Gegners noch ausnutzen und ihren bislang einzigen Saisonsieg einfahren. In der EWS-Arena waren es nun andere Vorzeichen. Das lag mitunter auch daran, dass bei den Schwaben inzwischen der Trainer gewechselt hat und mit Nico Kiener ein Mann an der Seitenlinie steht, der Göppingen wieder in die Spur gebracht hat.

In den Anfangsminuten dominierte Michaela Hrbkova das Angriffsspiel der Gastgeberinnen. Bis zum 6:4 war sie vier Mal erfolgreich und bis zum Ende der Partie kamen noch sechs weitere Tore hinzu. Die Bären ließen aber zunächst noch nicht abreißen und gestalteten die Partie bis zum 10:10 durch Lena Feiniler ausgeglichen (19.). Dann folgte die erste Dürrephase: Innerhalb von sieben Minuten stellte Göppingen den Spielstand auf 15:10 und sorgte somit für die erste kleine Vorentscheidung.

AdUnit urban-intext2

Nach Wiederbeginn schienen die Bären gedanklich noch in der Kabine zu sein. Es dauerte fast sieben Minuten, ehe Rebecca Engelhardt ihre Farben erlöste (21:12). Die Ketscherinnen gaben sich zwar nicht auf, allerdings schafften sie es auch nicht, den Anschluss noch einmal herzustellen und so ging es ohne etwas Zählbares im Gepäck nach Hause. „Die Mannschaft hat alles versucht und sich auch nach dem Schlusspfiff geärgert. In der Phase, in der die Partie längst entschieden war, konnten wir dann noch einmal etwas befreiter aufspielen und den einen oder anderen guten Spielzug zeigen“, sagte Fuladdjusch.

Entwarnung konnte er bei Feiniler geben, die behandelt werden musste. „Sie hat einen Schlag auf die Nase bekommen. Sie ist leicht gerötet, aber ich denke nicht, dass es etwas Schlimmeres ist“, sagte der 33-Jährige. Somit sollte die Kreisläuferin am kommenden Mittwoch, 12. Mai, im Nachholspiel bei Bayer Leverkusen wieder zum Aufgebot gehören.

AdUnit urban-intext3

Bären: Moormann, Wiethoff; Michels (1), Hinzmann, Feiniler (3), Haupt (1), Brand (1), Sommerrock (2), Marmodee (2), Fackel (3), Reuthal (4/4), Möllmann, Engelhardt (5), Völker. mjw

AdUnit urban-intext4