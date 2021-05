Kurpfalz-Bären leisten sich zu viele technische Fehler

Ketsch. Mit einer sattelfesten Defensive wollte Adrian Fuladdjusch mit den Kurpfalz-Bären seinen neuen Arbeitgeber ärgern. Der Plan des Ketscher Handball-Trainers ist jedoch nicht aufgegangen. Die Kurpfalz-Bären zogen am Mittwochabend in einem niveauarmen Nachholspiel gegen den Buxtehuder SV mit 20:29 (13:18) deutlich den Kürzeren. Die Anzahl der Gegentore und die technischen Fehler in der Offensive waren einmal mehr zu hoch. „Das war aber insgesamt ein ganz gutes Heimspiel. Ich hatte das Gefühl, dass mehr drin war. Am Ende hat sich der Favorit aber durchgesetzt“, sagte der 33-Jährige, dessen Team mit einem Sieg aus 27 Spielen auf dem letzten Platz der Tabelle bleibt.

AdUnit urban-intext1

In personeller Hinsicht gab es im Vergleich zum vorausgegangenen Spiel der Bären einige Veränderungen. Kapitänin Sina Michels feierte ihr Comeback und Christina Völker kam zu ihrem Debüt. Die zuletzt lange Zeit verletzte Allrounderin der zweiten Mannschaft sollte Nachwuchstalent Jule Haupt im linken Rückraum entlasten. Dafür fielen Elena Fabritz (Saisonaus), Lara Eckhardt (Fingerbruch) sowie Marlene Herrmann und Elena Winnewisser (schulische Gründe) aus.

Das erste Tor ging indes auf das Konto von Rückkehrerin Michels. Danach legte Rebecca Engelhardt mit drei Treffern nach und demonstrierte dadurch, dass die Bären von Beginn an in der Partie waren. Allerdings leisteten sie sich mit sieben Feldspielerinnen anschließend zu viele Ballverluste. Die Gäste nutzten dies eiskalt aus und trafen mehrfach in das verwaiste Tor. Nach 18 Minuten hatte der BSV die Partie gedreht und führte mit 11:8. Nun brachte Fuladdjusch Völker, die auf Anhieb mutig, aber zunächst noch glücklos agierte. Erst in der zweiten Halbzeit gelangen ihr zwei Treffer. „Sie kann uns weiterhelfen“, ist sich Fuladdjusch sicher. Der Coach versuchte, in seinen zwei Auszeiten nachzujustieren. Seinen Worten folgten aber keine Taten und weil die Bären Meret Ossenkopp nicht in den Griff bekamen, lagen sie zur Pause 13:18 zurück. Die 22-Jährige war zu diesem Zeitpunkt bereits sieben Mal erfolgreich.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es fast sechs Minuten, ehe der erste Treffer fiel. Er ging auf das Konto von Cara Reuthal, die einen Siebenmeter zum 14:18 verwandelte. Die Bären, die sich zum ersten Mal in einem Spiel ihrer neuen Trainerin Franziska Steil (geb. Garcia-Almendaris) präsentierten, kamen gut aus der Kabine und legten in Person von Saskia Fackel nach. Buxtehudes Trainer Dirk Leun reagierte und pfefferte die Auszeit-Karte auf den Tisch der Zeitnehmer.

AdUnit urban-intext2

Danach steigerten die BSV-Akteurinnen ihre Trefferquote wieder. Liv-Charlotte Süchting traf zum 16:19. Im Bären-Gehäuse hielt Leonie Moormann einen Strafwurf und auch Johanna Wiethoff lieferte eine ordentliche Partie zwischen den Pfosten ab. Das Problem: Die Gastgeberinnen verpassten es, die Paraden ihrer Torfrauen auszunutzen und näher heranzurücken. Buxtehude stabilisierte sich im Angriff wieder und baute eine Viertelstunde vor dem Abpfiff den Vorsprung auf 21:16 aus. In der Schlussphase machten die Nordlichter weiter Druck und nahmen die zwei Punkte verdientermaßen mit nach Hause.

Bären: Moormann, Wiefhoff; Michels (3), Hinzmann (1), Feiniler, Haupt (2), Brand, Sommerrock (1), Marmodee, Fackel (2), Reuthal (4/4), Möllmann, Engelhardt (5), Völker (2). mjw

AdUnit urban-intext3