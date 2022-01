Kurpfalz-Bären müssen sich mit einem Punkt begnügen

Regensburg. Die Kurpfalz-Bären haben in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen eine 17:14-Pausenführung verspielt und mussten sich beim 27:27 beim ESV Regensburg mit einem Zähler zufriedengeben. Rebecca Engelhardt war am Samstagabend in einer am Ende dramatischen Partie mit acht Treffern die beste Schützin. Zudem trug Rückkehrerin Leonie Moormann mit einigen Paraden in der zweiten Hälfte zum Punktgewinn bei. Zittern muss Ketsch um Lara Eckhardt, die in der Schlussphase umknickte.

Bären: Moormann, Wiethoff; Michels, Feiniler (3), Haupt (1), Torras (1), Sommerrock (4), Marmodee (1), Reuthal (6/2), Krogh, Engelhardt (8), Eckhardt (3). mjw