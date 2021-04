Kurpfalz-Bären peilen gegen Buxtehude eine Überraschung an

Ketsch. Es funktioniert. Man kann Adrian Fuladdjusch auf dem falschen Fuß erwischen. Bei der Frage, was der heutige Handball-Trainer des Bundesliga-Schlusslichts Kurpfalz-Bären am 25. Februar 2006 getan hat, ringt er erst einmal um Worte. Was aber auf den ersten Blick nach einem Verhör klingt, hat einen einfachen Hintergrund: An jenem Tag setzte sich Ketsch letztmalig daheim gegen den Buxtehuder SV durch. Beim 24:22 in der Neurotthalle war Fuladdjuschs Nachfolgerin Franziska Steil (geb. Garcia-Almendaris), die ab der Saison 2021/22 übernehmen wird, als zweifache Torschützin erfolgreich. Am Sonntag, wenn die Bären und der BSV ab 16 Uhr aufeinandertreffen, wird sich Steil ihre neue Mannschaft zum ersten Mal im Spielbetrieb anschauen und Fuladdjusch wird versuchen, sich würdig aus Ketsch zu verabschieden.

AdUnit urban-intext1

Adrian Fuladdjusch muss gegen Buxtehude auf Elena Fabritz (li.) verzichten. © Daniel Bamberger

Die letzten beiden Heimspiele stehen für den inzwischen 33-Jährigen deutlich mehr im Vordergrund als die Tatsache, dass er auf seinen zukünftigen Club trifft. „Das geht mir schon nahe“, bestätigt er. Beide Mannschaften wollen im Vergleich zu ihren Auftritten vor der Länderspiel-Pause andere Gesichter zeigen. Die personell geschwächten Norddeutschen unterlagen überraschend mit 27:28 gegen Frisch Auf Göppingen und gaben dabei eine 16:11-Führung aus der Hand. Ketsch zog mit 19:31 deutlich bei den Luchsen Buchholz 08-Rosengarten den Kürzeren. „Mir wäre es lieber gewesen, wenn Buxtehude mit einem blauen Auge davongekommen wäre. So werden sie sich anders präsentieren wollen und das macht es für uns extrem schwer“, sagt Fuladdjusch.

Der Coach weiß, in welchen Bereichen der BSV verwundbar ist und zeigt auf: „Wir werden versuchen, ihren Innenblock anzugreifen.“ Obwohl Sina Michels und Elena Winnewisser wieder zum Aufgebot gehören, dürften die Bären aus der Distanz Probleme bekommen. Denn: Mit Saskia Fackel steht nur noch eine Shooterin zur Verfügung. Lara Eckhardt fällt verletzt aus und auch Marlene Herrmann zieht es vor, sich auf ihr Abitur zu fokussieren. Weitaus dramatischer gestaltet sich die Lage bei Elena Fabritz. Die Kreisläuferin hat einen Rückschlag erlitten und wird sich in dieser Saison das Trikot nicht mehr überstreifen. „Das ist schade und tut mir sehr leid“, sagt Fuladdjusch. „Sie hat, nachdem sie schon einen Großteil der Saison verpasst hatte, so viel investiert und Extra-Schichten geschoben. Dass sie jetzt wieder ausfällt, ist für mich ein Schock.“

Von der Stimmung in der Mannschaft ist der Coach dagegen nicht geschockt, sondern viel mehr überrascht. Trotz der vielen Niederlagen lobt er die gute Atmosphäre in den Einheiten. „Es ist erstaunlich. Man muss immer bedenken, wie viele Spiele mein Team in den letzten zwei Jahren verloren hat. Dazu kam mein Abschied und die Abgänge von Leistungsträgerinnen und Verletzungen. Bei vielen anderen Vereinen wäre das ein Pulverfass, aber hier finde ich es bemerkenswert, wie wissbegierig die Mannschaft geblieben ist.“

AdUnit urban-intext2

Hin und wieder ist es ihm dann aber doch zu ruhig gewesen. „Ich hätte mir manchmal schon einen Spielertyp der Marke ,Stefan Effenberg‘ gewünscht. Jemanden, der auch mal im Training dazwischenhaut. Da waren wir manchmal etwas zu brav.“ Und deswegen hofft er am Sonntag von Beginn an auf die nötige Aggressivität im Spiel der Bären.

Fehlt letztendlich nur noch die Aufklärung, was Fuladdjusch nun tatsächlich im Frühjahr 2006 getan hat. „Ich war Trainer in der weiblichen C-Jugend beim TSV Mannheim. Das war meine erste Trainerstation“, erinnert er sich. 15 Jahre später ist er Coach eines Bundesligisten – so schnell vergeht die Zeit. mjw

AdUnit urban-intext3