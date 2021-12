Kurpfalz-Bären schalten zu früh in den Weihnachtsmodus

Den Jahresausklang haben sich die Kurpfalz-Bären sicherlich etwas anders vorgestellt. Beim Spitzenreiter der 2. Handball-Bundesliga, dem HSV Solingen-Gräfrath, unterlag Ketsch am Samstagabend mit 20:30 (10:15). Damit beendet das Team von Trainerin Franziska Steil das Kalenderjahr als Sechster und mit 15:11 Punkten auf dem Konto. „Wir sind brutal enttäuscht. Die Höhe der Niederlage entspricht nicht dem Spielverlauf. Aber man muss auch sagen, dass Solingen in den entscheidenden Momenten deutlich besser war und zurecht ganz oben steht“, sagte die Übungsleiterin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Kader gab es im Vergleich zum 33:24 gegen den TV Aldekerk einige Veränderungen. Anstelle von Amelie Möllmann, die studiumsbedingt wieder ins spanische Barcelona geflogen ist, und Katja Hinzmann (Arbeit) kehrten die norwegische Kreisläuferin Ida Marie Krogh und Marlene Herrmann zurück ins Aufgebot.

Johanna Wiethoff musste in Solingen-Gräfrath zu oft hinter sich greifen, als dass die Bären etwas Zählbares hätten ergattern können. © Lenhardt

Von Beginn an lief in der Klingenhalle vor 500 Zuschauern wenig für die Bären zusammen. Mal wieder hatten die Gäste aus der Kurpfalz in der Anfangsphase große Schwierigkeiten. Lea Marmodee verwarf und Lara Eckhardt leistete sich einen technischen Fehler und hatte bei einem weiteren Versuch Pech, weil sie am Pfosten scheiterte.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel 2. Handball-Bundesliga Frauen Schwere Aufgabe bei meisterlichem HSV Mehr erfahren 2. Handball-Bundesliga Frauen Kurpfalz-Bären siegen gegen Aldekerk Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel 2. Handball-Bundesliga Frauen Kurpfalz-Bären empfangen den TV Aldekerk Mehr erfahren

Auf der Gegenseite trafen Cassandra Nanfack, Carina Senel, Franziska Penz und Mandy Reinarz und stellten nach neun Minuten auf 5:1. Steil reagierte und nahm eine Auszeit. Anschließend wurde es aus Sicht der Bären etwas besser. Cara Reuthal und die junge Jule Haupt, die mit fünf Treffern beste Ketscher Werferin war, sorgten für ein versöhnlicheres Zwischenergebnis (7:4/17.). Noch enger machte es Sophia Sommerrock mit ihrem Treffer zum 8:10, doch noch vor der Pause verloren die Bären den Anschluss an den Tabellenführer.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Chancen nicht verwertet

Der Knackpunkt folgte nach dem Seitenwechsel, als der HSV auf 17:11 davonzog. „Wir haben in dieser Phase fünf Großchancen nicht verwertet“, ärgerte sich Sommerrock. Trotzdem kamen die Bären mit einem 3:0-Lauf wieder an den Tabellenführer heran. Nach 47 Minuten war der Traum vom Sieg gegen den Ligaprimus aber endgültig dahin, denn nach dem 17:21 durch Lena Feiniler dauerte es neun Minuten, bis die Kreisläuferin das 18. Tor nachlegen konnte. Auf der Gegenseite hatte Johanna Wiethoff in der Zwischenzeit gleich vier Mal den Ball aus dem Bären-Gehäuse holen müssen. „In der Schlussphase hat die Mannschaft den Kopf hängenlassen. Dadurch kommt die hohe Niederlage zustande“, erklärte Steil, die auf der Heimreise nach Ketsch geknickt im Bus saß.

30 Gegentore waren am Ende ein entscheidender Grund, weshalb die Bären ohne etwas Zählbares nach Hause fahren mussten. Denn: In dieser Saison haben die Bären in der Liga selbst erst vier Mal die 30-Tore-Marke durchbrochen. Grundlage für die Erfolge war meist die konzentrierte Defensivarbeit. Gegen Solingen-Gräfrath hätte man meinen können, dass der Zugriff in der Defensive gefehlt hat. Dahingehend widerspricht Sophia Sommerrock aber. „Wir waren bissig. Ich denke, der Grund für die Niederlage war eher die zu hohe Anzahl an technischen Fehlern, die umgehend bestraft wurden“, sagte die Linksaußenspielerin. 19 Fehler waren es am Ende. „Außerdem haben wir unsere Chancen, die wir uns erarbeitet haben, leider nicht verwerten können, weil wir teilweise zu unkonzentriert waren. Das ist schade, weil wir unsere guten Phasen nicht konstant auf die Platte bekommen haben.“

Daran gilt es zu arbeiten. Trotzdem zogen Geschäftsführer Armin Wagner und Geschäftsstellenleiter Christian Lange ein zufriedenstellendes Zwischenfazit nach dem ersten Halbjahr unter Trainerin Steil.

Weiter geht es für die Bären dann am Samstag, 15. Januar, beim ESV Regensburg (Anwurf: 19.30 Uhr). „Die Mannschaft hat sich die Pause verdient. Natürlich werden wir über die Partie reden und unsere Schlüsse ziehen, aber es war ein schwieriges Jahr nach dem Abstieg und dem Trainerwechsel. Jetzt werden wir die Batterien aufladen und dann mit neuer Kraft loslegen“, sagte Steil.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Bären: Wiethoff, Longo; Michels (2), Feiniler (2), Haupt (5/1), Torras Parera (1), Sommerrock (3), Marmodee, Herrmann, Reuthal (3), Krogh, Engelhardt (3), Eckhardt (1).