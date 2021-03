Ketsch. In den vergangenen Monaten gab es bei den Kurpfalz-Bären wenig zu bejubeln. Lediglich die Vertragsverlängerungen vieler Spielerinnen hellten die Mienen der Verantwortlichen des Handball-Bundesligisten etwas auf. Nach der Verkündung der Abgänge von Adrian Fuladdjusch, Saskia Fackel und Samira Brand zeigte die Stimmungskurve allerdings wieder nach unten. Nun dürfte es wieder in die andere Richtung gehen, denn für das Heimspiel an diesem Samstag um 18 Uhr gegen die Vipers der HSG Bad Wildungen meldet sich Elena Fabritz zurück.

